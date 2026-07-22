Calciomercato Lazio | Si lavora all'attacco: piace anche Carlos Espí

CALCIOMERCATO LAZIO - Difesa e attacco: la Lazio si divide in due sul mercato. C'è un nuovo nome molto apprezzato a Formello per il reparto offensivo: è quello di Carlos Espí. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, l'attaccante del Levante è attenzionato dalla società biancoceleste e non solo: su di lui c'è anche il Bologna. Al momento, comunque, non ci sono ancora stati contatti tra i due club per il centravanti classe 2005. Anzi, l'operazione appare molto complicata per i costi elevati (ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro). In lista rimangono Kennedy, Pinamonti e Piccoli.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03