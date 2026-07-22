Agostinelli: "Romagnoli? Buona notizia per Gattuso, passo falso per la Lazio"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

L'allenatore Andrea Agostinelli è intervenuto ai microfoni di RadioSei per commentare la complicata questione Romagnoli - Al Sadd soffermandosi sul risvolto che potrebbe avere per la Lazio e in particolare per Gattuso. Di seguito le sue dichiarazioni: "Questione Romagnoli? Per Gattuso potrebbe anche essere una buona notizia la sua difficoltà ad andare in Qatar. Capisco la sua volontà di andare via, ma una volta accettata la situazione, per la Lazio sarebbe un valore aggiunto."

"Io da allenatore penserei così, per quanto riguarda il club, invece, sarebbe chiaramente un passo falso. Avrebbe dovuto cederlo prima, evidentemente. Ma nei panni di Gattuso me ne fregherei di tutti questi discorsi. Il rischio che ci possano essere delle ripercussioni va calcolato. Anche a gennaio lui aveva salutato. E’ rimasto e non ha giocato per niente male. Dopodichè, probabile che il suo agente riuscirà a trovare un’altra soluzione sul mercato”.