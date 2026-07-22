WOMEN | Roddar si presenta: “Ecco perché ho scelto la Lazio”

Prime parole da calciatrice della Lazio Women peer uno dei nuovi acquisti dell’estate bianccoceleste. Julia Roddar è infatti intervenuta ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue dichiarazioni: “Le prime sensazioni sono davvero ottime. Sono molto felice di essere qui, ho già conosciuto alcune compagne e è un posto fantastico, non vedo l’ora di iniziare”.

“Ho scelto la Lazio perché penso stia costruendo qualcosa di importante e ha fatto molto bene nelle ultime stagioni, non vedo l’ora di sperimentare un nuovo calcio, una nuova cultura e iniziare un nuovo percorso. Il campionato inglese è molto competitivo, il ritmo è altissimo e ci sono molte delle migliori calciatrici al mondo. Penso mi abbia insegnato tanto sull’essere rapida e giocare in avanti appena possibile. Spero di poter portare questo alla Lazio e giocare un calcio entusiasmante qui”.

“Sono felice di essere in Italia, ho visto quanto sia cresciuto qui il movimento. Sicuramente ci sarà più tattica, spero riusciremo però a giocare un calcio spettacolare e sono felice di essere qui e mettere a disposizione la mia esperienza. Sono appena arrivata in Italia, ma da quanto ho visto finora mi sembra tutto molto bello. Sono impaziente di iniziare e scendere in campo con le compagne. Spero di riuscire a portare mentalità vincente: sono concentrata su questo, adoro vincere trofei. Spero che insieme a staff e compagne riusciremmo a creare qualcosa di importante e vincere trofei”.