Lazio, la conferenza stampa di presentazione di Pedraza e Doekhi: ecco quando
Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha annunciato che giovedì 23 luglio, alle 16:30, si terranno a Formello le conferenze stampa di presentazione dei nuovi acquisti Alfonso Pedraza e Danilho Doekhi. Di seguito la nota.
"La S.S. Lazio comunica che giovedì 23 luglio, alle ore 16:30, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Alfonso Pedraza e Danilho Doekhi.
L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull'App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia.
I rappresentanti degli organi di informazione, muniti di tesserino professionale, potranno accreditarsi entro le ore 16:00 di mercoledì 22 luglio, inviando una richiesta all'indirizzo e-mail accrediti@sslazio.it.
Nell stessa giornata, la sessione pomeridiana sarà aperta ai media accreditati".