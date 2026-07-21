Calciomercato Lazio | Romagnoli - Al Sadd, affare a rischio: cosa succede

21.07.2026 08:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Romagnoli - Al Sadd, affare a rischio: cosa succede
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RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Allarme Romagnoli. Prima di tutti vi abbiamo raccontato la situazione del difensore, bloccato a Roma nonostante abbia ricevuto il via libera dalla Lazio per la cessione. Come confermato anche da Il Messaggero, dopo aver trovato l'accordo totale con il calciatore, l'Al Sadd è praticamente sparito.

Ora Romagnoli si sta allenando da solo nella Capitale, aspetta novità per lasciare definitivamente Formello. Ma non è da escludere che possa essere richiamato nel centro sportivo per poi capire come muoversi. La frattura ormai è netta, non sembra esserci margine per ricucire lo strappo con la società. Per questo, come scrive ancora il giornale, si potrebbe arrivare anche a una rescissione contrattuale nel caso in cui saltasse l'affare già impostato con l'Al Sadd. Non resta che attendere.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.