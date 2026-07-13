Calciomercato Lazio | Romagnoli-Al Sadd, ancora niente. Cosa sta succedendo

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

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CALCIOMERCATO LAZIO - Alessio Romagnoli non è ancora un nuovo giocatore dell'Al Sadd. L'affare pare non essere risolto, nonostante la Lazio abbia dato il via libera alla cessione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il difensore sarebbe bloccato a Roma: sembrerebbe esserci qualche intoppo in Qatar che quindi non consente il trasferimento. Presto Romagnoli dovrebbe anche iniziare il ritiro con il club arabo in Austria, ma ancora non è partito. Lo scorso 2 luglio, alla manifestazione dei tifosi biancocelesti, aveva salutato tutti annunciando il suo addio attraverso un videomessaggio. L'operazione però non si è ancora effettivamente concretizzata.