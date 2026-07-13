Gasperini sui tifosi della Lazio: “Situazione non bella, gli stadi devono essere sempre pieni”

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Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Gian Piero Gasperini ha parlato anche della situazione legata alla protesta dei tifosi della Lazio.

Queste le parole dell’allenatore della Roma: “Non è bella questa situazione. Anche da acerrimo avversario la Lazio ha comunque una parte di storia importante del calcio italiano”.

“Va recuperato questo entusiasmo, spero trovino le condizioni migliori. Sia i derby, sia il campionato hanno bisogno di stadi sempre pieni” ha concluso Gasperini parlando della scelta dei tifosi della Lazio di disertare l’Olimpico come forma di protesta contro la gestione di Claudio Lotito.