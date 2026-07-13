Calciomercato Lazio | Cresce l'idea Comuzzo: può arrivare in prestito

13.07.2026 11:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Cresce l'idea Comuzzo: può arrivare in prestito
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - La trattativa per Sergi Dominguez resta in salita. La Dinamo Zagabria continua a chiedere 15 milioni di euro per il difensore e non apre a formule diverse dalla cessione a titolo definitivo, mentre la Lazio è ferma a un'offerta da 10 milioni con prestito e obbligo di riscatto.

Una distanza che, almeno per il momento, rende complicato trovare un'intesa, anche perché il club croato dovrà riconoscere al Barcellona il 20% sulla futura rivendita del giocatore.

Per questo Angelo Fabiani ha iniziato a valutare piste alternative. Tra i profili monitorati c'è anche Pietro Comuzzo della Fiorentina, che potrebbe partire in prestito. Sul centrale viola, spiega il Messaggero, c'è però anche l'interesse del Torino e non si esclude l'inserimento di qualche club di Premier League.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.