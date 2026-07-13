Calciomercato Lazio | Cresce l'idea Comuzzo: può arrivare in prestito

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - La trattativa per Sergi Dominguez resta in salita. La Dinamo Zagabria continua a chiedere 15 milioni di euro per il difensore e non apre a formule diverse dalla cessione a titolo definitivo, mentre la Lazio è ferma a un'offerta da 10 milioni con prestito e obbligo di riscatto.

Una distanza che, almeno per il momento, rende complicato trovare un'intesa, anche perché il club croato dovrà riconoscere al Barcellona il 20% sulla futura rivendita del giocatore.

Per questo Angelo Fabiani ha iniziato a valutare piste alternative. Tra i profili monitorati c'è anche Pietro Comuzzo della Fiorentina, che potrebbe partire in prestito. Sul centrale viola, spiega il Messaggero, c'è però anche l'interesse del Torino e non si esclude l'inserimento di qualche club di Premier League.