Capello: “Maldini in Nazionale scelta giusta ma deve essere libero di operare”

12.07.2026 10:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Capello: “Maldini in Nazionale scelta giusta ma deve essere libero di operare”
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RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport per Fabio Capello, chiamato a commentare la nomina di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della Nazionale. Di seguito le sue parole.

Maldini è assolutamente la scelta giusta e ne sono davvero molto contento. Paolo era il primo nome della lista ed è arrivato, è di certo la persona che serve. Sono felice per la Nazionale e per lui, è serio, capace, attento. Non fa chiacchiere ma lavora, ha idee, avrà un progetto in testa già ben definito”.

Il fatto che Maldini chieda ampi margini di manovra è un aspetto positivissimo. Al contrario non avrebbe mai accettato. Uno come lui deve essere libero di mettere a frutto le sue idee. Sono certo che non ne ha fatto un discorso economico, ma solo di poter mettere in pratica le soluzioni che ha in mente e che cosi possa davvero riuscire a essere utile”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.