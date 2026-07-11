Lazio, Gattuso a Sky: "Mercato? Ho delle priorità. Rispetto la scelta dei tifosi, ma..."

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Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Lazio. Queste le parole del tecnico: “La paura e la preoccupazione un po’ ci devono essere ma bisogna lavorare, sappiamo bene le problematiche che ci sono ma non dobbiamo cercare alibi. Dobbiamo dare tutto quel che abbiamo. Sono stato già vicino alla Lazio, ma so dove sono venuto, so bene le problematiche che ci sono. Non è la prima volta che alleno una squadra con tanti problemi, c’è solo una strada: preparare bene i giocatori e lavorare, poi vedremo. Mondiale? È una ferita che andrà via il giorno che mi faranno l’ultimo saluto, è una cicatrice che rimarrà per il resto della vita, ma sono carico e ho voglia di fare questo mestiere, sperando di fare un buon lavoro qua alla Lazio. Le priorità? Nella zona centrale della difesa bisogna fare qualcosa, dopo vedremo i giocatori che abbiamo in attacco e le condizioni in cui stanno, se ci possono piacere per quel che vogliamo fare.

Ai giocatori bisogna fargli capire che non dobbiamo cercare gli alibi. Lo scorso anno l’hanno provato sulla loro pelle giocare senza tifosi, non è il massimo, li avremo fuori casa. Dobbiamo costruire un gruppo e riuscire a stare bene insieme, bisogna lavorare e dopo sorridere, non possiamo avere sempre il broncio. Dopo vediamo dove arriveremo e se riusciamo a far cambiare il pensiero dei tifosi. Loro hanno fatto una scelta e bisogna rispettarla e noi abbiamo il dovere di lavorare con professionalità e pensare partita dopo partita".