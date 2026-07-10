Calciomercato Lazio | Arriva Francesco Gatto: centrocampista classe 2007 - FT

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CALCIOMERCATO - Nuovo colpo in entrata in casa biacoceleste. La Lazio ha infatti acquistato Francesco Gatto, centrocampista classe 2007.

Ex Reggina da gennaio era passato al Catanzaro e, attualmente era svincolato. Gatto era già transitato dalle parti di Formello visto che nel 2024 il club lo aveva prelevato dalla Ternana. Arriva con la formula del trasferimento a titolo definitivo.

Ad annunciarlo la sua agenzia con un post che lo ritrae con la maglia biancoceleste.