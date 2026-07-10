WOMEN | Calciomercato Lazio, tre giocatrici in arrivo. E per l'attacco...

C'è aria di cambiamento anche in casa della Lazio Women. Le biancocelesti hanno salutato, tra le altre, Piemonte e Le Bihan: la francese inzierà una nuova avventura all'Inter mentre l'attaccante azzurra è prossima ad approdare alla Roma. Stesso destino per Oliviero. La società sta lavorando per rimpiazzare le giocatrici in uscita e, nel corso del suo intervento ai microfoni di Radiosei, Daniela Belmonte ha anticipato le varie trattative in corso e fatto un punto sul mercato. Le sue considerazioni: "Piemonte ha salutato con un pizzico di polemica, ma ci può stare. La decisione di andare via non è dipesa da lei, ma sono cause di forza maggiore. Sappiamo che andrà all’altra parte di Roma, è un ritorno. Passare da un lato all’altro così fa sempre un certo effetto. Le Bihan andrà all’Inter. Sono circa dieci in uscita".

MERCATO - "Ci sono sicuramente tre arrivi: il primo è di Manuela Sciabica, centrocampista in prestito della Juve, Carlotta Masu difensore del Parma che ha caratteristiche simili a Oliviero. Anche quest’ultima in partenza per l’altra parte di Roma, è in trattativa nonostante abbia un anno ancora di contratto. E infine, Katie Bowen dall’Inter. Per quanto riguarda la porta, l’addio di Durante che andrà al Como 1907. Il suo posto lo prenderà Mukasa del Galatasaray che ieri ha firmato un biennale con opzione per l’anno successivo. Resterà Eleonora Goldoni, così come Benoit, Monnecchi, Cafferata, Visentin e Castiello. Quando svecchi tanto, sono tutte giocatrici giovani, corri un po’ il rischio perché perdi un po’ di esperienza rispetto agli anni precedenti. Le nuove hanno poche esperienze soprattutto in Serie A, ma questo può essere compensato col fatto che sono giovani. Il Como 1907 sta facendo un mercato straordinario, più della Juve. Quando hai una concorrenza così fitta è difficile. Alla Lazio devono arrivare ancora altre giocatrici, si è in trattativa per il terzo portiere e poi dovrebbe arrivare Michela Cambiaghi per l’attacco che per caratteristiche può sostituire Piemonte. Se dovesse andare in porto l’affare, l’asticella comunque la alzi. A livello di budget la Lazio ha diminuito, Durante è una delle più costose in Italia. L’accordo non raggiunto è stato sicuramente colpa del budget. Anche Cetinja partirà nonostante abbia un contratto fino al 2027".

GRASSADONIA - "Questa rosa che sia ta costruendo evidentemente è competitiva per restare. Era in orbita Inter, ma è saltato. Si parlava di Reggina, la società lo ha voluto fortemente ma lui ha deciso di restare alla Women. Ci tiene molto, ha avuto la possibilità di andare via ma ha deciso di restare".