Lazio, Fazzini può lasciare la Fiorentina: tre club di Serie A su di lui
10.07.2026 11:45 di Simone Locusta
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© foto di Federico De Luca 2026
Il Parma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. Nelle ultime ore, il club guidato da Cuesta ha intensificato i contatti con la Fiorentina per Jacopo Fazzini, che potrebbe lasciare i viola dopo l'arrivo di Arthur Atta dall'Udinese.
Il centrocampista, seguito in passato anche dalla Lazio, a Firenze non è riuscito a trovare lo spazio che sperava e potrebbe quindi valutare una nuova destinazione per rilanciarsi con maggiore continuità.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul classe 2003 resta vivo anche l'interesse di Cagliari e Sassuolo, pronte a inserirsi nella corsa per assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.