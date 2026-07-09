Calciomercato Lazio | Pinamonti, contatti tra Fabiani e l'agente: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a lavorare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo e ha inserito nel proprio radar, tra gli altri, anche Andrea Pinamonti. Il centravanti del Sassuolo è emerso come possibile obiettivo per Gattuso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi il procuratore Beppe Riso ha avuto un contatto con il direttore sportivo Angelo Fabiani. Il colloquio ha riguardato principalmente il rinnovo contrattuale di due assistiti biancocelesti, Danilo Cataldi e Nicolò Rovella, ma è stata anche l’occasione per un sondaggio esplorativo su Pinamonti.

Il giocatore sarebbe lieto di trasferirsi alla Lazio, ma il suo destino resta nelle mani del Sassuolo. Il contratto del classe 1999 scade tra un anno e al momento non è stato rinnovato, una situazione che rende appetibile il suo acquisto. La valutazione del Sassuolo per Pinamonti è scesa dai 20-22 milioni degli scorsi anni a circa 15 milioni attuali, con la possibilità di un ulteriore ribasso. Il club emiliano è infatti intenzionato a cedere l’attaccante pur di non rischiare di perderlo a parametro zero tra dodici mesi.