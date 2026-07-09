Figc, Malagò: "È la settimana del dt, potrebbe esserci una sorpresa"
Giovanni Malagò, presidente della Figc, a margine della cerimonia delle lauree honoris causa dell'ACS Asomi College of Science al Salone d'onore del Coni - dove ha ricevuto l'onorificenza in sport diplomacy - ha rilasciato delle dichiarazioni a cronisti presenti. "Questa è la settimana del dt, non cambio opinione. Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l'agitazione. Sto lavorando molto, ci può anche essere un sorpresa - ha dichiarato - "magari si va più facilmente su altre situazioni. Una volta superato questo primo argomento del dt, paradossalmente si potrebbe procedere più facilmente sul resto".
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