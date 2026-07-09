Lazio, da lunedì via al ritiro: il programma e il piano di Gattuso
09.07.2026 09:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Inizieranno lunedì 13 luglio, dopo le visite mediche in programma tra oggi e sabato, i lavori sul campo in vista della prossima stagione per la Lazio. Il primo ritiro con Gattuso allenatore partirà subito a ritmo alto.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, si lavorerà infatti sempre al ritmo di una doppia seduta giornaliera, prima di una breve pausa tra 27 e 29 luglio in attesa della seconda fase del ritiro sempre a Formello.
Obiettivo di Gattuso sarà quello di lavorare probabilmente subito al cambio modulo, passando dal 4-3-3 di Sarri al 4-2-3-1 e provando a trovare subito i meccanismi adatti in vista dell’esordio lontano appena 40 giorni contro il Mantova in Coppa Italia.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.