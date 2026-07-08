Lazio, l'Inter annuncia Provedel... con un post del 2009 - FOTO
08.07.2026 21:08 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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L'Inter ha annunciato Ivan Provedel. E lo ha fatto in un modo a dir poco particolare. Poco prima del comunicato ufficiale sul proprio sito di riferimento, la società nerrazzurra ha pubblicato sui propri canali social un vecchio post Facebook del portiere ex Lazio in cui, il 30 dicembre del 2009, scriveva: "dice ciao a tutti gli interisti!!!ciao!!".
July 8, 2026
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.