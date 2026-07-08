Lazio, chi è Tilman J. Fertitta: il magnate italo-americano con affari in NBA

Nelle ultime ore è uscito fuori il nome di Tilman Joseph Fertitta, al quale sarebbe arrivata la proposta di acquisizione della Lazio, secondo quanto riportato da milanofinanza.it. Si tratta dell'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e a San Marino, proprietario dal 2017 degli Houston Rockets, franchigia NBA. È nato a Galveston, in Texas, il 25 giugno del 1957. Ma ha origini italiane, visto che la sua famiglia è di Cefalù, in provincia di Palermo. Dopo gli studi alla Texas Tech University e all'Università di Houston, conclusi senza laurearsi né in amministrazione aziendale e né in industria dell'ospitalità, ha iniziato la carriera imprenditoriale, acquistando il ristorante Landry's a Katy, in Texas.

Da lì ha deciso, appunto, di acquistare la squadra di basket americano, pagandola 2,2 miliardi di dollari. Comprati gli Houston Rockets, è diventato proprietario anche di Clutch Gaming, un'organizzazione professionale di eSport riguardante il videogioco 'League of Legends'. Dal dicembre 2024 è Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e a San Marino, nominato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo 'Forbes', Tilman J. Fertitta avrebbe un patrimonio stimato di 11,3 miliardi di dollari.

Proprietario della Fertitta Entertainment, a maggio 2025 l'imprenditore italo-americano ha assorbito la Caesars Entertainment: attualmente ha quindi in mano alcuni colossi del calibro di Caesars Palace, Harrah's, Paris Las Vegas, Planet Hollywood, Horseshoe, The LINQ, Flamingo e The Cromwell, a cui si aggiungono i casinò Golden Nugget e appunto la catena di ristoranti Landry's. Controlla praticamente 60 casinò in America, una potente piattaforma online, oltre 200 punti scommesse di William Hill USA e più di 600 locali tra ristoranti e parchi tematici. In più Fertitta è il principale azionista di DraftKings e Wynn Resorts.