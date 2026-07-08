Cucchi attacca Lotito: "Continua a non capire. La Lazio non è un'azienda"

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© foto di Federico De Luca

La crepa tra tifosi e società, in casa Lazio, è sempre più profonda e insanabile. Una situazione delicata che ha portato entrambe le parti a prendere una posizione netta. Si è schierato da parte del popolo biancoceleste anche Riccardo Cucchi e su X ha ribadito il suo pensiero sulla vicenda.

"La verità è che non puoi fare il presidente di una società contro i tifosi. Lotito non lo ha capito e continua a non capirlo. La Lazio non è un' azienda. È storia, passione, sentimento", è ciò che ha scritto il giornalista nel suo ultimo post sui social.

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