Lazio, doppio obiettivo: Dominguez e Asp Jensen aspettano il via libera

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a lavorare sui rinforzi individuati da Gennaro Gattuso, ma il mercato resta condizionato dai vincoli economici. Le priorità, ricorda il Corriere dello Sport, sono due: il difensore centrale Sergi Dominguez e il trequartista Asp Jensen. Prima, però, servirà sbloccare la situazione finanziaria, con il solito principio del "vendere per comprare": le cessioni di Romagnoli, Provedel e Gila sono state praticamente chiuse, vanno solo ufficializzate.

Per la difesa, Dominguez è il nome in cima alla lista. Il centrale classe 2005 della Dinamo Zagabria piace molto sia alla società sia a Gattuso, che lo considera già pronto per la Serie A. I croati chiedono 15 milioni di euro, anche perché dovranno versare al Barcellona il 20% della futura rivendita, mentre la Lazio punta a chiudere intorno ai 10-11 milioni. Non è escluso un blitz in Croazia nei prossimi giorni per provare ad accelerare. Più complicata, invece, la pista Comuzzo, percorribile solo se la Fiorentina aprisse al prestito.

Sulla trequarti resta forte l'interesse per Asp Jensen. Il talento danese del Bayern Monaco è valutato tra i 4 e i 5 milioni di euro, ma la Lazio continua a spingere per un prestito, formula finora respinta dai bavaresi. Intanto Deportivo e Udinese si sono mossi per acquistarlo a titolo definitivo. I biancocelesti, però, possono contare sulla volontà del giocatore, che ha già dato il suo gradimento al trasferimento e ha trovato da tempo un'intesa sull'ingaggio. Gattuso aspetta rinforzi per il suo 4-2-3-1, ma ora servirà accelerare per evitare l'inserimento della concorrenza.