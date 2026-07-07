Briga presenta "Pioverà", la canzone per la Lazio: "Da sempre, il mio grande Amore"
07.07.2026 23:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
La prima volta dal palco allestito in Piazzale Ankara. Una scelta forte quella di Briga, che giovedì scorso ha presentato in anteprima il nuovo brano che s'intitola "Pioverà" (disponibile su Spotify). La canzone, come si evince al primo ascolto, è stata scritta pensando alla Lazio in memoria di Re Cecconi, Paparelli e Gabriele Sandri. "Con questa canzone ho provato a descrivere cos’è per me la Lazio, che rappresenta il mio grande Amore da quando sono bambino. Per me la Lazio sono i suoi tifosi", il commento del cantautore romano.
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