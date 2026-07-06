Lazio, Bisignani: "Alcuni studi legali stanno valutando l'azionariato popolare"
RASSEGNA STAMPA - L'idea, proposta da Luigi Bisignani al Tempo, di un azionariato popolare per la Lazio continua a prendere forma. Dopo il suggerimento ispirato ai modelli di club come Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco, diversi studi legali di primo piano, riporta lo stesso Bisignani al giornale, hanno dato la propria disponibilità a lavorare gratuitamente per individuare una soluzione concreta, trasparente e sostenibile.
L'iniziativa nasce dall'entusiasmo della tifoseria, che ha già dimostrato il proprio attaccamento con la partecipazione di circa 30 mila persone alla manifestazione del 2 luglio. Un coinvolgimento che, secondo i promotori, rappresenta la base ideale per avviare un progetto di partecipazione diretta dei sostenitori alla vita del club.
Il tema sarà al centro degli Stati Generali della Lazio, in programma sabato alle 17 al Teatro Manzoni di Roma. All'incontro sono attesi giuristi, imprenditori, banchieri e tifosi, con l'auspicio che partecipino anche rappresentanti delle istituzioni e della politica vicini al mondo biancoceleste, per confrontarsi sul futuro della società.