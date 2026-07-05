Ferrari, Leclerc vince a Silverstone: l'annuncio di Charles sul feeling
05.07.2026 17:53 di Giovanni Parterioli
F1-X
Ferrari, Leclerc vince a Silverstone. Il suo sorriso dice tutto. Il Gran Premio di Formula 1 si conclude la vittoria del monegasco, la 9a della sua storia in Rosso. Aggancia in questo modo Barrichello. Aveva annunciato una rivoluzione filosofica, così è stato. Anzi Leclerc ha dato un'importante notizia all'arrivo a tutti i suoi tifosi che così tornano a sperare di vederlo sempre vincente. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI, VITTORIA LECLERC <<<