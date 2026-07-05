Lazio, si avvicina l'annuncio della campagna abbonamenti: la situazione
05.07.2026 08:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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RASSEGNA STAMPA - Inizia domani la settimana in cui dovrebbe aprirsi una delle campagne abbonamenti più controverse e complicate della storia della Lazio. La società, che ha già scelto di presentare le nuove divise della stagione 2026-27 nel giorno della maxi-contestazione, è intenzionata infatti ad annunciarla, a prescindere dal clima di protesta che c'è intorno al club.
Da parte dei gruppi del tifo organizzato, riporta ancora Corriere dello Sport, è stato spiegato pubblicamente che non verrà sottoscritto alcun abbonamento e che lo stadio sarà destinato a restare sempre vuoto nelle partite casalinghe - ad eccezione del derby.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.