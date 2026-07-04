GOSSIP | Mondiali 2026, caos Messi: gelosia tra la moglie e una giornalista
04.07.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.