Calciomercato Lazio | Frosinone, il diesse su Ghedjemis: "Non è più una necessità"

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CALCIOMERCATO LAZIO - Futuro in dubbio per Fares Ghedjemis. Tante squadre su di lui, in Italia e non solo. Nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Lazio, che a destra potrebbe salutare Matteo Cancellieri, in scadenza nel 2027. È stato fondamentale per la promozione in Serie A del Frosinone, visto che nell'ultima stagione in cadetteria ha realizzato 15 gol e 3 assist in 38 partite.

Ora però potrebbe finire a giocare altrove. Sulla situazione si è espresso il direttore sportivo del club ciociaro Renzo Castagnini. Di seguito le sue parole: "È stato chiaro il presidente: ora Ghedjemis non è più una necessità. Quindi, di richieste ufficiali non le abbiamo avute ancora ma saranno tutti motivi di valutazione. Credo che sia giusto valutare tutte le situazioni, anche se siamo consapevoli che lo possiamo trattenere da noi".