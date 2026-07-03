Calciomercato Lazio, è arrivata un'offerta per Gila: i dettagli
03.07.2026 09:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
CALCIOMERCATO LAZIO - Non c’è più solamente il Napoli su Mario Gila. Il biancoceleste è finito nel mirino anche di Milan e Atalanta. Quest’ultima, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è l’unica squadra che ha presentato un’offerta da 30 milioni di euro.
Bergamo però, non è una destinazione gradita al biancoceleste che preferirebbe Napoli o Milano tra Inter e Milan. I partenopei non hanno presentato proposte ai capitolini mentre i rossoneri, al momento, avrebbero effettuato solamente dei sondaggi. Nessuna offerta.
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