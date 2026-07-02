Lazio, Masi: "Le squadre italiane sono attenzionate dai fondi. Impossibile che..."
02.07.2026 20:27 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Insieme a Bisignani, sul palco dell'evento in Piazza Ankara, è presente anche Masi, presidente della Banca del Fucino. Queste le parole: "Le squadre italiane di calcio sono molto attenzionati dai fondi, soprattutto quelli americani. Non perché sono tifosi di calcio, ma perché vedono un interesse economico e comunicativo. Questo li spinge a investire. Un fondo americano è interessato al Frosinone, al Parma e non alla squadra più importante di Roma? È impossibile!".
"È vero che i tifosi sono clienti, ma molto particolari perchè spinti dall'amore che squilibra tutto".
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