Bologna, Ferguson verso la Lazio: "Stiamo bene, sensazioni positive"

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Si avvicina l'inizio del campionato. Il Bologna esordirà contro la Lazio al Dall'Ara per la prima giornata della nuova Serie A. Sulla preparazione e sulla nuova stagione si è espresso il centrocampista rossoblù Lewis Ferguson, che ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole.

"Nelle ultime amichevoli con Pisa e Brighton abbiamo perso e preso troppi gol. Siamo però arrivati un po' stanchi a quella partita, perché il lavoro fatto in quella settimana è stato il più intenso del ritiro. Le sensazioni restano positive, mi piace come Tedesco vede il calcio. Tedesco chiede cose differenti che stiamo imparando, provando a farle ogni giorno".

"Facciamo tante sedute video, perché dobbiamo imparare velocemente. Tra un po' inizia il campionato, ma in campo stiamo bene. Ogni giorno ascoltiamo il mister, guardiamo i video e applichiamo i concetti sul terreno di gioco. Come per il calcio di Motta e di Italiano ci vuole un po' di tempo per acquisire tutto. Serve pazienza, ma arriviamo per quando inizia il campionato".

"Obiettivi? Forse parleremo nelle prossime settimane. Penseremo di partita in partita e poi vedremo, ancora è presto per tracciare obiettivi. Nel calcio tutto può cambiare velocemente e se pensi troppo in avanti nel tempo non va bene per la testa e per la mentalità. Non dico che vinceremo lo scudetto, né che retrocederemo, ma che pensiamo partita per partita, poi se arriviamo in Europa è perfetto: per me apparteniamo a quella fascia di squadre che può lottare".