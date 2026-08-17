Bologna - Lazio, le probabili formazioni: Gattuso riflette sull'undici
Inizia il campionato. La Lazio parte dal Dall'Ara contro il Bologna dopo la figuraccia contro il Mantova. In attesa del mercato, Gattuso dovrà fare a meno di Gigot, Patric, Cataldi e Isaksen. Da chiarire le condizioni di Romagnoli (affaticato), Nuno Tavares (in uscita) e Artistico, alle prese con una lieve lesione al polpaccio. Nel 4-3-3 la difesa dovrebbe essere confermata in blocco: di fronte a Mandas ci saranno ancora Marusic, Doekhi, Provstgaard e Pedraza. A centrocampo può esordire dall'inizio Frattesi, nel terzetto con Rovella e Taylor. Solo panchina per Dele-Bashiru. In attacco resistono i due ballottaggi: Noslin è in vantaggio su Cancellieri, così come Dia su Ratkov. Pochi dubbi su Zaccagni a sinistra.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Bernardeschi, Moro, Ferguson; Orsolini, Dovbyk, Rowe. All.: Tedesco.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Rovella, Taylor; Noslin, Dia, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, R. Bordon, Floriani Mussolini, Lazzari, Pellegrini, Dele-Bashiru, Belahyane, Galassi, Farcomeni, Przyborek, Cancellieri, Serra, Ratkov. All.: Gattuso.