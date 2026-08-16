MOVIOLA | Lazio - Mantova: Mucera senza sbavature
Inizia nel peggiore dei modi la stagione della Lazio. La squadra di Gattuso viene subito eliminata ai trentaduesimi di Coppa Italia per mano del Mantova che si impone con le reti di Ruocco e di Cajazzo nel finale. Direzione di gara positiva da parte dell'arbitro Giuseppe Mucera della sezione di Palermo che conduce la gara senza grandi sbavature.
PRIMO TEMPO
20’ - Primo giallo della gara per Tomasevic per il fallo commesso su Zaccagni.
25' - Primo giallo anche in casa Lazio, amminito Rovella.
36’ - Rischia tantissimo Rovella, già ammonito, nel fallo su Trimboli. Mucera non estrae il secondo giallo.
41’ - Manca un giallo su Castellini per il fallo su Dele-Bashiru.
45’ - Concessi tre minuti di recupero.
SECONDO TEMPO
55’ - Giallo per Dele-Bashiru per il fallo su Silva.
58’ - Contatto in area tra Cancellieri e Benaissa, il direttore di gara lascia proseguire.
75’ - Tutto regolare in occasione della rete di Ruocco, servito da Bragantini, nella rete del vantaggio del Mantova.
78’ - Ammonito Cancellieri per l’entrata scomposta su Castellini.
90' - Concessi sei minuti di recupero.
96' - Corretta la chiamata del direttore di gara sulla seconda rete del Mantova. Giusto assegnare il gol a Cajazzo che, nonostante l'assenza di Mandas in porta, non è in fuorigioco.