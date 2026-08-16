Romagnoli non convocato, ma è in panchina: la scelta per Lazio - Mantova
16.08.2026 21:05 di Simone Locusta
Alessio Romagnoli non è stato convocato per la sfida contro il Mantova a causa di un affaticamento muscolare, ma il difensore della Lazio è comunque in panchina al fianco dei compagni. Una presenza che significa molto, ma che non spegne le voci di mercato che continuano a tenere banco attorno al difensore biancoceleste.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.