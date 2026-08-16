Lazio - Mantova, Trimboli: “Proveremo a giocare le nostre carte”
16.08.2026 20:52 di Alessandro Vittori Twitter: @AlessandroVitt2
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Federico Serra
Nel pre-partita di Lazio - Mantova ai microfoni di Mediaset ha parlato il capitano della squadra ospite Simone Trimboli: “Non dobbiamo lasciare spazi, siamo venuti qua a giocarcela. Proveremo a giocare le nostre carte e vedere se riusciremo a fare risultato”.
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Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.