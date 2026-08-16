Lazio, esordio drammatico per Sana Fernandes: espulso dopo 20'

L'esordio di Sana Fernandes con la Juve Stabia è stato a dir poco drammatico. L'esterno portoghese, mandato in campo al 67' della partita di Coppa Italia contro il Frosinone per recuperare il risultato, è stato espulso all'89' per un durissimo intervento su un avversario. Inizialmente ammonito dall'arbitro, è stato il VAR a correggere la decisione del direttore di gara cambiando il cartellino in rosso. Un errore che ha macchiato un buon ingresso da parte del portoghese in prestito dalla Lazio, che si era reso pericoloso con una conclusione con il destro e con alcune buone iniziative sulla destra. Si tratta del secondo rosso tra i professionisti per Sana Fernandes, dopo quello ricevuto a ottobre del 2024 nella partita tra NAC Breda e NEC Nijmegen che gli era costato due giornate di squalifica.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_