Ex Lazio | Del Piero omaggia Immobile: “Una carriera straordinaria”

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche Alex Del Piero, idolo di infanzia di Ciro Immobile, si aggiunge al lungo elenco di personalità che hanno voluto dedicare un pensiero all’ex capitano della Lazio dopo l’annuncio del ritiro dal calcio giocato.

Per farlo ha scelto un commento sotto il post Instagram di Immobile: “Che bellissimo viaggio, Ciro. Una carriera straordinaria, fatta di gol, sacrifici e passione e vittorie. Ora inizia un nuovo capitolo, da vivere con la tua famiglia e chissà quali altre sfide. È stato bello vederti crescere ed esordire e condividere tanti momenti insieme. Un grande abbraccio, Bomber”.

Non è mancata anche la risposta dello stesso Immobile. Sotto al commento di Alex Del Piero l’ex capitano della Lazio ha infatti risposto: “Capitano, è stato un onore”.