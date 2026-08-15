Lazio, Pedro saluta Immobile: "Ti auguro il meglio, sei un grande" - FOTO
15.08.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Pedro saluta Immobile. L'ex capitano della Lazio ha deciso di ritirarsi, per questo lo spagnolo gli ha dedicato un messaggio speciale in un post pubblicato su Instagram. Di seguito ciò che ha scritto: "Ciro, è stato un piacere condividere lo spogliatoio e tanti momenti insieme a te. Oltre ai gol e a tutto ciò che hai raggiunto, terrò con me la persona e il calciatore. Ti auguro il meglio in questa tua nuova fase. Sei un grande giocatore. Goditi la tua famiglia!".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.