"Taylor non è un attore": Kenneth scherza con Jade, Noslin se la ride - VD

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Simpatico siparietto social diventato virale grazie a 433nl, che ha ricondiviso su Instagram un video con protagonisti Kenneth Taylor e Jade Anna. Nel filmato, la compagna scherza con il centrocampista olandese e lo riprende, mentre sul video compare la scritta “Taylor non è un attore”, giocando sulle sue espressioni. Una scena che ha fatto sorridere molti, anche Tijjani Noslin, che si è lasciato andare a una risata nei commenti. Di seguito il video.