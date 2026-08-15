"Taylor non è un attore": Kenneth scherza con Jade, Noslin se la ride - VD
15.08.2026 16:00 di Simone Locusta
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Simpatico siparietto social diventato virale grazie a 433nl, che ha ricondiviso su Instagram un video con protagonisti Kenneth Taylor e Jade Anna. Nel filmato, la compagna scherza con il centrocampista olandese e lo riprende, mentre sul video compare la scritta “Taylor non è un attore”, giocando sulle sue espressioni. Una scena che ha fatto sorridere molti, anche Tijjani Noslin, che si è lasciato andare a una risata nei commenti. Di seguito il video.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.