Lazio, il messaggio di Luis Alberto per Immobile: "Mi mancherai..." - FOTO

Luis Alberto ha salutato Ciro Immobile. Lo spagnolo, appreso del ritiro dell'ex compagno, ha pubblicato un post su Instagram con le loro foto insieme con la maglia della Lazio, scrivendo nella capion un messaggio celebrativo e di affetto per la leggenda laziale.

"Alla fine sono le persone che incontri lungo il percorso a rendere speciali questi anni. Io sono fortunato ad aver condiviso una parte così importante con te. Grazie per tutto quello che abbiamo vissuto insieme, dentro e fuori dal campo. Mancherai, gitano".