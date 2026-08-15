Ex Lazio | Immobile si ritira: dai 201 gol in A ai record biancocelesti

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RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile lascia il calcio a 36 anni. L'ex bomber biancoceleste ha annunciato la decisione attraverso i social del Paris FC, la sua ultima squadra, nonostante un altro anno di contratto: "Per me ora è tempo di stare di più con la mia famiglia".

Si chiude quindi la carriera di uno dei bomber italiani più prolifici degli ultimi anni. Immobile ha realizzato 201 gol in Serie A, entrando nel ristretto gruppo degli otto giocatori capaci di superare quota 200. Un elenco che comprende mostri sacri come Piola, Totti, Nordahl, Meazza e Baggio. Nel suo curriculum c'è anche il record di 36 reti in un singolo campionato, raggiunto nel 2019-20 con la Lazio, che gli è valsa la Scarpa d'Oro.

Il gol è sempre stato il suo marchio di fabbrica. Un attaccante guidato dall'istinto, capace di leggere in anticipo i movimenti e di farsi trovare nel posto giusto. La prima grande esplosione, ricorda il Corriere dello Sport, arrivò a Pescara con Zeman: insieme a Insigne e Verratti conquistò la promozione in Serie A, chiudendo con 28 gol.

Poi la consacrazione. Nel 2016 la Lazio lo riportò in Italia dal Siviglia e trovò in Simone Inzaghi il tecnico ideale per esaltarne le caratteristiche. Da lì nacque un legame destinato a durare otto stagioni: Immobile è diventato il simbolo offensivo della squadra, segnando 41 gol nel 2017-18 e conquistando tre dei suoi quattro titoli di capocannoniere proprio in biancoceleste.

Anche con la Nazionale ha lasciato il segno: 57 presenze e 17 gol, oltre al titolo di campione d'Europa conquistato nel 2021. Ma è soprattutto con la maglia della Lazio che Immobile ha scritto le pagine più importanti della sua storia. Una storia fatta di gol, record, esultanze e un legame fortissimo con i tifosi.