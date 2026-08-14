Lazio, Cucchi: "Sono contento di Frattesi, ma non per questo sono..."
14.08.2026 22:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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© foto di Federico De Luca
Davide Frattesi è il colpo di mercato inaspettato, la Lazio lo ha voluto e ha superato non pochi ostacoli per portarlo alla corte di Gattuso. Via social, con un post su X, Riccardo Cucchi si è detto contento di questo nuovo innesto ma ha precisato: "Sono molto contento dell' arrivo di Frattesi. Ma non per questo sono "lotitiano". È ora di uscire da questo insopportabile "loop". Forza Lazio!".
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