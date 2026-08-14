Lazio, Gattuso non si sbilancia: ecco gli obiettivi della stagione

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Gattuso, in vista della sfida di Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset e a proposito di obiettivi non si è sbilanciato spiegando il suo punto di vista: "Dare un’identità alla squadra, fare quello che vogliamo. Poi vediamo cosa riusciamo a fare, è inutile parlare oggi di Europa o decimo posto. Sento in giro che l’ambiente, giustamente, è molto critico nei nostri confronti e noi dobbiamo essere bravi a invertire questo giudizio. Noi abbiamo solo una strada: quella del lavoro, dell’impegno e dell’amor proprio”.

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