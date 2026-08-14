UFFICIALE - Frattesi è un nuovo giocatore della Lazio: il comunicato
14.08.2026 22:33 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Davide Frattesi è un nuovo giocatore della Lazio. Adesso è anche ufficiale. La società biancoceleste, attraverso un comunicato sul proprio sito di riferimento, ha annunciato il passaggio del centrocampista dall'Inter in prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato.
"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Frattesi dall’ F.C. Internazionale".
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.