Calciomercato Lazio | Frattesi e l'ottimismo di Formello: il punto della situazione

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CALCIOMERCATO LAZIO - Il sogno della Lazio ora si chiama Davide Frattesi. Un sogno per il quale, però, da Formello si sono mossi concretamente. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Messaggero, l'idea ha preso piede alle 20.00 di ieri sera. La società biancoceleste ha avuto un'illuminazione e ha contattato l'Inter nella speranza di trovare un'apertura dagli 'amici' nerazzurri. E così è stato.

Le parti hanno avviato una trattativa che ancora non si è conclusa, ma sulla quale filtra particolare ottimismo. Frattesi potrebbe arrivare in prestito, resta da definire il riscatto. Da Formello propongono un diritto che diventerebbe obbligo solo al verificarsi di determinate condizioni. C'è ancora da trattare, specifica il quotidiano, e non si prospetta una chiusura imminente, ma le sensazioni sono buone.

La Lazio vuole regalare a Gattuso una pedina per rinforzare il proprio centrocampo. Frattesi avrebbe un ruolo centrale nella squadra: passerebbe dall'essere una riserva dell'Inter a un punto di riferimento in biancocelste. Nella sua città d'origine e nella stessa squadra in cui è cresciuto quando era solo un ragazzo.