WOMEN | Lazio, nuovo innesto in attacco: il comunicato del club

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La Lazio Women ha acquistato una nuova attaccante, l'annuncio arrivato attraverso un comunicato: "La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Carla Camacho dal Brighton and Hove Albion. Attaccante spagnola classe 2005, nel corso della sua carriera può vantare le esperienza prestigiose con Atletico Madrid e Real Madrid. Nel palmares della nuova numero nove biancoceleste figurano un Mondiale e un Europeo conquistato con le selezioni giovanili della Spagna. La neo calciatrice biancoceleste sarà immediatamente a disposizione di mister Grassadonia. Benvenuta Carla!".

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