Lazio, le altre fasi del Flaminio: come proseguirà l'iter per lo stadio

RASSEGNA STAMPA - Si va verso il sì per il Flaminio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, entro venerdì 14 agosto sarà pubblicato il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi preliminare: molto probabilmente, la Soprintendenza esprimerà un parere favorevole sul progetto presentato dalla Lazio per lo stadio. Sarà però un via libera pieno di prescrizioni tecniche (riguardanti tutela del disegno originario, impatto sul quartiere, ampliamento e copertura) che il club dovrà rispettare nella prossima fase di progettazione della riqualificazione.

Ufficialmente, la prima fase si concluderà con l'ok del Comune di Roma, che potrà riconoscere il pubblico interesse dell'opera, e il voto definitivo nell'Assemblea Capitolina, dopo il dibattito e l'esame della delibera da parte della Giunta comunale. Poi si andrà avanti con la seconda, relativa alla parte economica. La Lazio infatti sarà chiamata a presentare il PFTE completo, la bozza di convenzione e il Piano Economico Finanziario asseverato.

Verificati i documenti, ai quali potranno ovviamente essere richieste integrazioni o modifiche, inizierà la Conferenza dei Servizi decisoria, chiamata a esprimersi sul progetto definitivo. Se l'esito sarà positivo, allora arriverà l'approvazione definitiva del PFTE e l'ingresso nella terza e ultima fase, ovvero la gara pubblica per l'affidamento della concessione dei lavori. È ancora un progetto molto lungo, ma Lotito potrebbe intanto superare un primo e piccolo step.