Calciomercato Lazio | Dieng può restare in Francia: c'è il Nizza

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Bamba Dieng è tra i nomi finiti in orbita Lazio nelle ultime settimane come rinforzo offensivo. Non c'è solo la Lazio su di lui: svincolato dopo aver lasciato il Lorient, l'attaccante ventiseienne sta attirando l'interesse di numerosi club europei. Secondo quanto riportato da Footmercato, il nazionale senegalese è nuovamente nel mirino del Nizza, che ha deciso di riaccendere il proprio interesse per l'ex giocatore del Marsiglia. Olivier Pantaloni, suo ex allenatore in Bretagna, si è detto favorevole al suo arrivo.