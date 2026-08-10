Frosinone - Lazio, Cucchi: "La squadra ha evidenti limiti tecnici, ma..."

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© foto di Federico De Luca

La Lazio conclude la preparazione estiva con una vittoria, la quinta consecutiva arrivata in amichevole contro il Frosinone. I biancocelesti hanno battuto in rimonta i ciociari con una doppietta di Zaccagni, un risultato che dà fiducia in vista del debutto in stagione contro il Mantova in Coppa Italia.

Via social, all'indomani della sfida, Riccardo Cucchi ha commentato così la prestazione del gruppo di Gattuso: "La squadra ha evidenti limiti tecnici. È tenace, però. Bene Zaccagni che, con Taylor, è il migliore per qualità. Rovella cresce, difesa lenta e poco rassicurante. Attacco fragile. In ogni caso, sempre Forza Lazio".

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