Lazio, Gattuso passa alla difesa a tre: il cambio a Frosinone

Nuovo modulo sbloccato. Gattuso sorprende tutti all'80' del secondo tempo di Frosinone - Lazio, ultima amichevole estiva, e passa alla difesa a tre. Dentro Romagnoli che prende il posto di Taylor: in questo modo, dal 4-3-3 si passa al 3-4-3. In difesa, di fronte a Mandas in porta, insieme al numero 13 ci sono Provstgaard e Doekhi; poi Floriani Mussolini a sinistra e Lazzari a destra, con Rovella e Dele-Bashiru (poi Belahyane) al centro. Il tridente d'attacco è invece composto da Noslin, Ratkov e Zaccagni.

LAZIO (3-4-3) DALL'80': Mandas; Doekhi, Romagnoli, Provstgaard; Lazzari, Dele-Bashiru (83' Belahyane), Rovella, Floriani Mussolini; Noslin, Ratkov, Zaccagni. All.: Gattuso.