Ex Lazio, Murgia compie gli anni: gli auguri della società
09.08.2026 19:00 di Simone Locusta
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
È il compleanno di Alessandro Murgia, ex centrocampista della Lazio noto soprattutto per essere stato l'eroe che ha deciso la Supercoppa italiana contro la Juventus nell'agosto del 2017. Di seguito gli auguri della società biancoceleste.
"Giorno speciale per Alessandro Murgia. L'ex centrocampista della Lazio compie oggi 30 anni.
Il classe `96, prodotto della Primavera biancoceleste, ha giocato nella prima squadra dal 2016 al 2019, collezionando 49 presenze e 4 gol, uno di questi decisivo per la vittoria della Supercoppa italiana del 2017 contro la Juventus.
Nella Capitale, oltre alla sopracitata Supercoppa, ha conquistato anche due Coppe Italia Primavera e una Supercoppa Primavera".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.