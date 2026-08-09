Lazio, i convocati di Gattuso per il Frosinone: out Tavares e non solo
09.08.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
A poche ore dall'ultima amichevole del pre campionato contro il Frosinone, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati. Assenti Gigot, Patric, Tavares, Pellegrini, Przyborek, Cataldi, Isaksen e Artistico. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Marusic, Pedraza, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Galassi, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Sana Fernandes, Serra, Zaccagni.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.