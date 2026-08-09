Lazio, i convocati di Gattuso per il Frosinone: out Tavares e non solo

09.08.2026 13:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, i convocati di Gattuso per il Frosinone: out Tavares e non solo

A poche ore dall'ultima amichevole del pre campionato contro il Frosinone, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati. Assenti Gigot, Patric, Tavares, Pellegrini, Przyborek, Cataldi, Isaksen e Artistico. Di seguito tutti i nomi.

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti; 

Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Marusic, Pedraza, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Galassi, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Sana Fernandes, Serra, Zaccagni.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.